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Gündem Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme
Gündem

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2024-05-16 19:32:00 -
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik, gizli tanık yapıldıktan sonra elektronik kelepçe takılıyken önce bir restoranda tabancayla vurulmuş, sonra da yurt dışına kaçmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür yardımcısı ile Sertçelik'in yaptığı telefon görüşmelerinde ise görevdeki ve önceki dönem görev almış bakanlara, AK Partili isimlere ve yargı mensuplarına kumpas hazırlığını yansıtan konuşma kayıtları ortaya çıkmıştı.

Soruşturmayı yürüten 3 polis şefinin açığa alınmasının ardından haklarında Anayasal Düzene karşı suçlar çerçevesinde adli soruşturma başladı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 kamu görevlisinin evlerinde arama yapıldı ve dijital materyallere el konuldu.

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