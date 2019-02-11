Ayhan Akman'dan Galatasaray - Trabzonspor maç sonu yorumu: O zaman o bildiriyi yayınlamayacaksın

Trabzonspor cephesinin büyük tepki gösterdiği hakem kararlarıyla ilgili, Galatasaray'ın eski antrenörü Ayhan Akman NTV'de konuk olduğu programda kulüplerin yayınladığı ve imzaladığı bildiri üzerine konuştu.

Aşağı yukarı kaç tane takım bildiri yayınladı. Galatasaray orada hakemden memnuniyetsizliğini ifade etmişti. Bütün kulüplerin hemfikir olarak imzaladıkları bildiri yayınladı.

"O zaman o bildiriyi yayınlamayacaksın''

Ben şunu anlamıyorum. Orada bir şekilde Galatasaray'ın hakemlerden canı yanıyor. O gün itibariyle Galatasaray hakemlerden memnuniyetsiz. Diğer kulüpler hep birlikte Galatasaray'a yönelik 'Dur kardeşim sen tepki veremezsin! diyorsun. O zaman o bildiriyi yayınlamayacaksın.