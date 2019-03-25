0553 313 94 23

Aydoğan Arslan, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Misafir öğrencilerin katılımıyla düzenlenen Mevlid-i Şerife katılan İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
Aydoğan Arslan, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Misafir öğrencilerin katılımıyla düzenlenen Mevlid-i Şerife katılan İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, Adapazarı’nın Kuzey kısmında bulunan 8 mahalleyi daha ziyaret etti. Arslan, programının devamında ise Korucuk Mahallesi Vakıfkent’te vatandaşla buluştu.


İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Arslan bu kapsamda, Ozanlar Mahallesi’nde bulunan Valide Camii’nde misafir öğrencilerinde katılımıyla düzenlenen Kur’an ziyafeti ve Mevlid-i Şerif programına katıldı. Program bitiminde vatandaşlarla sohbet eden Arslan daha sonrasında Adapazarı ilçesinin Kuzey kısmında bulunan Aşırlar, Nasuhlar, Salmanlı, Karadavutlu, Örentepe, Karadere, Acıelmalık ve İkizce Müslim Mahalleleri’ni de ziyaret etti. Tarım konusunda büyük bir gerileme içerisinde olunduğu konusunda vurgu yapan Dr. Arslan, daha verimli tarım hedeflediklerini ifade ederek üretici ve çiftçinin daha çok kazanması için hazırladıkları projeleri aktardı.


Programının devamında ise Korucuk Mahallesi’nde bulunan Vakıfkent’te vatandaşlarla buluşan Aydoğan Arslan, hayata geçirmek istedikleri projeler hakkında bilgiler vererek, ‘Yepyeni bir Adapazarı’ için çıktıkları yolculukta mahalleliden destek istedi. Deprem sonrası oluşturan Yenikent bölgesinin çok ihmal edildiğini ifade eden Dr. Aydoğan Arslan, “Depremin ardından toplu konutların yapıldığı bölge 20 yıldır ihmal ediliyor. Şehrin her bölgesinde sosyal ve ticari hayatı canlandıracak projelerimiz var. Ancak Korucuk-Camili ve Karaman mahallelerinde yani Yenikent Bölgesinin üvey evlat durumunu sonlandıracağız. Birlikte atacağımız adımlarla her bölge kendi avantajlarıyla öne çıkacak. Adapazarı her alanda örnek olacak” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da torbacı operasyonu: 16 tutuklama
    1. Antalya’da torbacı operasyonu: 16..
    2. Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı son..
    3. Milli Takım’da Emre Belözoğlu şoku
    4. Ankapark'ı ziyaret eden Melih Gökçek,..
    5. Kitap Fuarı için öğrencilere kumbara..
    6. Ekinci’den anket açıklaması
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. Gençler arasında bıçaklı kavga: 1 ağır..
    9. Deprem simülasyon tırı Kilis’te
    10. Bayrampaşa’da kıyafetler geri dönüşüm..
    11. Venezuela, S-300 füzesi denedi
    12. Milli Takım'da Emre Belözoğlu şoku!
    13. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin..
    14. İstanbul’dan Yüksekova’ya kitap desteği
    15. A Milli Takım’da kaptan Emre Belözoğlu..
    16. Üniversiteli gençler down sendromlu..
    17. ‘Robocon 2019’un şampiyonu: Bayrampaşa..
    18. 13 yıl sahte kimlikle yaşamıştı
    19. İzmitli avukat, nişanlısını görmeye..
    20. Altınordu Belediye personeline yangın..
    21. Başkan Adayı Köken: "Eyüpsultan..
    22. Muhafazakar Yükseliş Partisi Kastamonu..
    23. Dere içerisinde ölü bulundu
    24. Beyoğlu Belediyesi’nin çocuklar için..
    25. Mozambik’te yollar yeniden açılmaya..
    26. Yüksekova’daki öğretmenlere yönelik..
    27. Japonya'da 2,5 milyar yıllık kaya..
    28. ’Park Et Devam Et’ Otoparkları trafiğe..
    29. İçişleri Bakanı Soylu:"İnsansız hava..
    30. "15 Temmuz'da herkes bir sınav verdi"
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler