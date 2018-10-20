0553 313 94 23

Aydınlı cinci 'hoca'yı mahkeme çarptı!

Aydın'da medyumluk yapan ve kendisini 'Aydınlı cinci hoca' olarak tanıtan Mehmet Pala, dün polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Pala, emniyetteki ifadesinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 00:56
Aydınlı cinci 'hoca'yı mahkeme çarptı!

Olay, dün akşam saatlerinde Bozdoğan'da meydana geldi. Kendisini medyum olarak tanıtan ve kendisini 'hoca' diye tanıtan 'Aydınlı cinci' olarak bilinen Mehmet Pala'nın sosyal medyadaki paylaşımlarının şikayet edilmesi üzerine polis tarafından incelemeye alındı.

Yapılan incelemenin ardından Pala, dün evine yapılan baskınla gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Pala, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 00:56
  1. MEHMET PALA
  2. Aydınlı cinci hoca
  3. Aydınlı cinci

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydınlı cinci 'hoca'yı mahkeme çarptı!
    1. Aydınlı cinci 'hoca'yı mahkeme çarptı!
    2. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo:..
    3. Cemal Kaşıkçı'nın TV'deki son..
    4. Burhan Kuzu'dan çarpıcı 'Cemal..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kralı ile..
    6. PKK katletmişti... Şehit bebeğin ilk..
    7. Donald Trump'a flaş suçlama!..
    8. Dikkat çeken araştırma! İstanbul..
    9. Fatih Terim: Hayat devam ediyor
    10. Trump'tan flaş Kaşıkçı açıklaması!
    11. Erdoğan geliyor! 400 polisle asayiş..
    12. Sarıgül'ün ardından Hayri İnönü de..
    13. İtalya ve Fransa arasında kriz!
    14. 'Videomu çeker misin?' dedi, aracını..
    15. Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!
    16. WhatsApp'ta büyük değişim! Artık..
    17. Gömlekteki küf lekelerinden böyle..
    18. Bebeklerde kabızlık sorunu nasıl geçer?
    19. Alman şirketten Suudi Arabistan kararı!
    20. Antalya Valisi Karaloğlu'ndan örnek..
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Koç’un zorbalığına inceleme
    Koç’un zorbalığına inceleme
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"