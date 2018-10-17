Aydınlatmak başlı başına bir sanatkarlık

Doğru bir aydınlatmayla evinizde veya işyerinizde daha keyifli ve daha verimli saatler geçirebilirsiniz. Işığın yoğunluğunu odanızın büyüklüğüne göre belirleyin. Eğer odanız büyükse daha fazla ışığa ihtiyaç duyarsınız. Aydınlatmada odanızın tavan yüksekliği ve büyüklüğü önemlidir.

Alçak lambaderler ve sarkıtlar ışığı aşağı doğru verir ve yüksek tavanınızı daha alçak gösterir.

Tavandan spot aydınlatma ise dar olan odanızı dikey ve yüzey olarak vurgulayarak daha geniş görünmesini sağlar. Oturma odaları genellikle televizyon seyretmek, kitap okumak, rahatlamak, müzik dinlemek ve eğlenmek için kullanılır. Bu yüzden odada içinde bulunduğunuz ruh durumuna göre ışık kombinasyonu yapabileceğiniz mobil aydınlatmalar kullanabilirsiniz.

Kitap okurken, çalışırken ihtiyaç duyulan ışık kişiden kişiye değişebilir. Aile bireylerinin farklı ihtiyaçlarını gözönünde bulundurmalısınız. Parlak yoğun bir ışıktan daha soluk bir ışığa girmek ya da tam tersi durum gözlere rahatsızlık verir. Bu yüzden odalar arasında aynı ton ışığı kullanmak faydalı olacaktır.

Planlı aydınlatma için Öncelikle odanın planını çizin



Şömine pencere gibi taşınamayan eşyaların ışığını en son belirleyin.

Uzanmak, kitap okumak için kullandığınız büyük koltuğunuz varsa, önce koltuğu yerleştirin sonra ışık durumunu ayarlayın.



Kitap okuyacaksanız mutlaka ışığınızın yandan gelmesini sağlayın.

Genellikle yüzümüz televizyona doğru otururuz ya da sohbet için başka koltuğun karşısına. Bu durumda ışığın gözünüzü kamaştırmayacak şekilde olmasına dikkat edin.

Tablo, hüsn-ü hat gibi odada daha göze çarpar hale getirmek istediğiniz bir obje varsa, onu aydınlatmadan önce bulunduğu alandan alın ve ışığı boş alana verip deneyin.