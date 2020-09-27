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Aktüel Aydın'ın Söke ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor
Aktüel

Aydın'ın Söke ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-27 19:57:20 -
Aydın'ın Söke ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangınının yaşandığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Söke-Güllübahçe kara yolundaki eski atış poligonu yakınlarında makilik bölgede başlayan, rüzgarın etkisiyle önce zeytinlik alana, oradan da ormana sıçrayan yangında yaklaşık 150 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Ekiplerin havadan helikopterle yaptığı soğutma çalışmaları tamamlanırken, çalışmalara karadan devam ediliyor.

Yangına 2 uçak, 8 helikopter, 56 arazöz, 14 su ikmal, 8 ilk müdahale aracı, 6 dozer ve 340 personelin müdahale ettiği bildirildi.

Yangın, dün saat 15.00 sularında başlamış, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle 90 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Alevler, gece boyu süren müdahalelerin ardından sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

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