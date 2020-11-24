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Aktüel Aydın'da yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı
Aktüel

Aydın'da yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:26:19 -
Aydın'da yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda D.K. ve R.S. gözaltına alındı.

Adresteki aramada 6 tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.​

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