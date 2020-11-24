Aydın'da yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda D.K. ve R.S. gözaltına alındı.
Adresteki aramada 6 tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.
Yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.