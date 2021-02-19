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Ekonomi Aydın’da vakıf taşınmazları kiraya verilecek
Ekonomi

Aydın’da vakıf taşınmazları kiraya verilecek

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Bina (Konaklama), Bina (Ofis), Dükkan, Konut, Zeytinlik, Orman (Ziraat), Tarla, Zeytinlik-İncirlik, Zeytinlik, Delicelik, Arsa (Tarımsal Faaliyet), Toki Daire (Konut) şeklindeki gayrimenkullerini kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 14:21:00 -
Aydın’da vakıf taşınmazları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihaleye başvurular 03.03.2021 tarih ve saat 15:00’e kadar kabul edilecek.

İhale açık teklif usulü ile 04.03.2021 Perşembe Saat 10.30’da Güzelhisar Mah. 7 Eylül Cad. No:3 adresindeki Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak.

Taşınmazlara talipli olmaması halinde 2886 Sayılı Yasanın 49. Maddesine istinaden 18.03.2021 Perşembe günü Saat 14.30’da Açık Teklif Pazarlık İhalesi yapılacak olup, Pazarlık ihalesine girecek olanların geçici ve ek teminatlarını yatırarak en geç 18.03.2021 Perşembe günü Saat 11:00’a kadar belirtilen belgelerle birlikte ihale bürosuna teslim etmeleri gerekiyor.

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