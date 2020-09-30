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Aktüel Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Aktüel

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 21:47:40 -
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Didim Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki yapılan aramada 3 tabanca, fişek, pompalı tüfek, şarjör, kelepçe, 10 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. (37) ile V.C. (31) e N.A. (29) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan K.A. ile V.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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