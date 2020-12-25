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Aktüel Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 23:38:57 -
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, aracında 400 gram eroin ile bir miktar esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu sokmayı planlayan İ.G'yi takibe aldı.

Şüphelinin bulunduğu otomobil, Nazilli-Kuyucak kara yolunda polis ekiplerinin kovalamacası sonucu durduruldu.

Araçta 400 gram eroin ile bir miktar esrar ele geçiren ekipler, İ.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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