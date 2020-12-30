Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Didim Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar aldı.
İlçe girişinde İ.K'nın kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.