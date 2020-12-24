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Aktüel Aydın'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı
Aktüel

Aydın'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 02:29:22 -
Aydın'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerinin kovalamacası sonucu üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Nazilli-Kuyucak kara yolunda takibe alınan motosikletli A.E ve İ.K, kovalamaca sonucu gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde yapılan aramalarda 68 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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