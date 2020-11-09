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Aktüel Aydın'da Türk karasularına geri itilen 25 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Aydın'da Türk karasularına geri itilen 25 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 20:55:16 -
Aydın'da Türk karasularına geri itilen 25 sığınmacı kurtarıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında 2 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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