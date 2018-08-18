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Aydın’da trafik kazası; 1 kişi öldü

Aydın’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:54
Aydın’da trafik kazası; 1 kişi öldü

Kaza, Aydın-Muğla karayolu Cumalar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aydın-Muğla Karayolundaki refüjde yayalar için ayrılan bölümden plakasız motosikleti ile karşıya geçmek isteyen Hüsnü Kartal’a, Kemal A. A. yönetimindeki 34 JL 2564 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Hüsnü Kartal yola savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüsnü Kartal’ın hayatını kaybettiği belirledi. Kaza nedeni ile karayolu kısa süreli trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:54
  1. Muğla
  2. Aydın
  3. kaza
  4. ölü

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