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Aktüel Aydın'da sırtına saçma isabet eden seyir halindeki motosikletli ağır yaralandı
Aktüel

Aydın'da sırtına saçma isabet eden seyir halindeki motosikletli ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 23:18:32 -
Aydın'da sırtına saçma isabet eden seyir halindeki motosikletli ağır yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde sırtına saçma isabet eden hareket halindeki motosikletli ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakasız motosikletiyle Kavşit Mahallesi’nden Çine istikametine giden Aykut N'nin (20) sırtına saçma isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, Aykut N'yi ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İlk müdahalesi burada yapılan Aykut N, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan Aykut N'nin yaralanmasına neden olan saldırganın tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

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