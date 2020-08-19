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Aktüel Aydın'da otomobilin çarptığı özel harekat polisi hayatını kaybetti
Aktüel

Aydın'da otomobilin çarptığı özel harekat polisi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-19 00:45:08 -
Aydın'da otomobilin çarptığı özel harekat polisi hayatını kaybetti

AYDIN (AA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde otomobilin çarptığı özel harekat polisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Aydın istikametinden Denizli'ye doğru seyir halinde olan Rıza Murat Y. idaresindeki 67 TM 058 plakalı otomobil, Savcıllı-Kızıldere mevkisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Deniz'e (33) çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Deniz'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Rıza Murat Y'yi gözaltına aldı.

Ayrıca Deniz'in Mardin Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisi olduğu ve izin alarak memleketi Buharkent'e geldiği öğrenildi.


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