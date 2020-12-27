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Aktüel Aydın'da omzuna "yorgun mermi" isabet eden çiftçi yaralandı
Aktüel

Aydın'da omzuna "yorgun mermi" isabet eden çiftçi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 22:51:00 -
Aydın'da omzuna "yorgun mermi" isabet eden çiftçi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarlaya ürün ektiği sırada omzuna "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çetin Ülker (49), Dualar Mahallesi’ndeki tarlasına ürün ektiği sırada, omzuna nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ülker, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ülker'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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