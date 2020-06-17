Aydın’da motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sıklaştırıldı

Aydın genelinde gerçekleştirilen motosiklet denetimleri kapsamında son 2 ay içerisinde kask takmayan sürücülere toplam 66 bin 528 TL cezai işlem uygulandı.

Hava sıcaklıklarının artması ve normalleşme sürecinin de devam etmesi ile birlikte Aydın genelinde motosiklet kullanımında da artış yaşanmaya başladı. Aydın’da kayıtlı 132 bin 554 motosiklet bulunurken tescile tabi olmayan elektrikli bisikletlerin de kullanımının artması trafikte ciddi bir yoğunluk oluşturuyor. Bu kapsamda denetimlerine devam eden emniyet ekipleri, il genelinde denetimlerini sıkılaştırdı.

373 motor trafikten men edildi

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Nisan ve 8 Haziran tarihleri arasında Aydın genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 88 motosiklet kullanıcısına cezai işlem uygulandı. Denetimler kapsamında 6 bin 730 motosiklet sürücüsü kontrol edilirken 2 bin 88 sürücüye de cezai işlem uygulandı. Cezai işlem uygulanan araç sürücülerinden, 165’ine sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 504’üne kask takmamaktan, 75’ine tescilsiz araç kullanmaktan ve 344 sürücüye ise diğer ihlallerden dolayı işlem yapıldı. Denetimler neticesinde 373 motosiklet ise trafikten men edildi.

“Üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz”

Aydın Valiliği tarafından denetimlerin yanı sıra, gerekli bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin de gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada “Motosiklet, sürücüsüne özgürlük hissini yaşatan ancak hatalı kullanıldığında da bir o kadar ölüme yaklaştıran bir araçtır. Unutmamalıyız ki kendimizin ve trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atmamak için tercih edeceğimiz kıyafet, güvenlik önlemleri ve eğitim konularında üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Motosiklet ve motorlu bisikletler üzerindeki denetimlerimizi şehrin faklı noktalarında arttırarak sürdüreceğimizi belirterek, trafikte tehlikeli hareketlerden kaçınmalıyız. Seyir halinde gerekli güvenlik ekipmanların kullanımı ve araçların eksiklerini giderme konusunda sürücülerimizin daha dikkatli ve duyarlı olarak trafik kazalarını önleme konusunda bizlere yardımcı olmalarını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Trafik kurallarına uymayanlara, uygulanacak cezalar ise şu şekilde; Kask kullanmamak 132 TL, tescilsiz araç kullanmak 1228 TL, Motosikleti üzerinde kanuna aykırı teknik değişiklik yaparak çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak 288 TL, zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak 132 TL, ardı ardına şerit değiştirerek yani makas atarak trafiği tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmak 1.288 TL.