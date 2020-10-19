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Aktüel Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu madde çıktı
Aktüel

Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu madde çıktı

Şüpheli otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 00:36:31 -
Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu madde çıktı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçede devriye görevi yapan polis ekipleri, Adnan Menderes Bulvarında seyir halindeki 20 SH 238 plakalı otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu Kahraman Mahallesi yakınlarında durduruldu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada 48 gram esrar ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü M.D, gözaltına alındı.

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