Aydın'da kaza! 7 kişi yaralandı
Aydın'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ortaklar-Selçuk kara yolu üzerinde Ali B. (42) yönetimindeki 35 GB 0266 plakalı kamyonetle karşı yönden gelen Tahsin P'nin (41) kullandığı 55 AGK 177 otomobil çarpıştı.
Kazada iki araçtaki toplam 7 kişi yaralandı.
Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.