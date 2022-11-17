  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aydın'da kaza! 7 kişi yaralandı
Aktüel

Aydın'da kaza! 7 kişi yaralandı

Aydın'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 19:19:00 -
Aydın'da kaza! 7 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ortaklar-Selçuk kara yolu üzerinde Ali B. (42) yönetimindeki 35 GB 0266 plakalı kamyonetle karşı yönden gelen Tahsin P'nin (41) kullandığı 55 AGK 177 otomobil çarpıştı.

Kazada iki araçtaki toplam 7 kişi yaralandı.

Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23