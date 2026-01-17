  • İSTANBUL
Aydın'da jeotermal boru hattında sızıntı paniği: Yol ulaşıma kapatıldı!

Aydın’ın Germencik ilçesinde jeotermal firmasına ait boru hattında meydana gelen buhar sızıntısı nedeniyle bölgede alarm verildi. Güvenlik gerekçesiyle Çamköy-Bozköy yolu trafiğe kapatılırken, ekiplerin sızıntıyı durdurmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Aydın’ın Germencik ilçesinde, Çamköy-Bozköy güzergahı üzerinde yer alan bir jeotermal firmasına ait boru hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle buhar sızıntısı meydana geldi. Yol kenarından yükselen yoğun buharın fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ: YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Sızıntının yaşandığı bölgede olası bir tehlikeye karşı Çamköy-Bozköy yolu tamamen ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı, jandarma ekiplerinin kontrolünde alternatif yollara yönlendirildi.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Bölgeye ulaşan uzman ekipler, boru hattındaki sızıntının giderilmesi ve çevreye olası etkilerinin en aza indirilmesi için hummalı bir çalışma başlattı. Sızıntının nedeni ve boyutuna ilişkin incelemeler devam ediyor.

