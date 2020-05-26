  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aydın'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:58:07 -
Aydın'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kavşit Mahallesi'nden Çine istikametine giden Ali Yıldız idaresindeki 48 R 7940 plakalı hafif ticari araç, Dutluoluk Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

Sürücü ile Metin Çetin, taklalar atan araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin çabasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Çine Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı