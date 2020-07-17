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Aktüel

Aydın'da cinayet zanlısı 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 01:58:31 -
Aydın'da cinayet zanlısı 3 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişinin ölümüne bir kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yolboyu Mahallesi’nde silahlı saldırı sonucu Ramazan Karaca'nın ölmesine ve Mevlüt Boztaş'ın yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan Mehmet, Cihan ve Ali Uçar'ın jandarmadaki işlemleri sona erdi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Olay

Önceki gün Yolboyu Mahallesi'nde Ramazan Karaca ve Mevlüt Boztaş'ın bulunduğu 07 BIN 52 plakalı otomobilin önünü kesen Mehmet, Cihan ve Ali Uçar tarafından araca tabancayla ateş açılmıştı.

Ramazan Karaca olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yaralanan Boztaş, Çine Devlet Hastanesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

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