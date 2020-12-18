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Aktüel Aydın'da bir hakim adına düzenlenmiş sahte silah ruhsatıyla yakalanan kişi tutuklandı
Aktüel

Aydın'da bir hakim adına düzenlenmiş sahte silah ruhsatıyla yakalanan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 21:07:39 -
Aydın'da bir hakim adına düzenlenmiş sahte silah ruhsatıyla yakalanan kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde bir hakim adına düzenlenmiş sahte silah ruhsatıyla yakalanan ve başkalarını dolandırmaktan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke Asri Mezarlığı uygulama noktasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yolcu olarak bulunan kişi, yanında kimlik olmadığını belirterek, bir hakim adına düzenlenmiş silah taşıma ruhsatını gösterdi.

Ruhsatın sahte olduğunu tespit eden ekipler, yapılan parmak iziyle şüphelinin A.T.K olduğunu ve hakkında 3 dolandırıcılık, 1 tehdit, 1 hakaret suçlarından yakalama kararı bulunduğunu belirledi.

Zanlının, kendisini hakim olarak tanıtarak, başkalarını da dolandırdığı öğrenildi.

Gözaltına alınan A.T.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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