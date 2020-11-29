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Aktüel Aydın'da bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Aydın'da bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 21:52:12 -
Aydın'da bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi, tartıştığı eski kız arkadaşını bıçakla yaraladı.

Ü.D. (25) ile eski kız arkadaşı R.Y. (23) arasında Uğur Mumcu Parkı'nda bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.D. bıçakla R.Y'i bacağından yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri hayati tehlikesi bulunmayan R.Y'yi Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ü.D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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