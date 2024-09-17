Aydın'da 8 tonu aşkın sahte zeytinyağı ele geçirildi! Ne yediğinizi çok iyi araştırın

Aydın'da kargo ve şehirlerarası otobüs yoluyla farklı illere gönderilmek istenilen 8 ton 340 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahısları engellemeye yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Van'a gönderilmek üzere bir seyahat firmasına ait otobüse sahte zeytinyağı yükleyen otobüs şoförü H.Ç. ile O.B. isimli 2 şüpheli yakalandı.

C.K. isimli şüpheli şahıs tarafından da İstanbul, İzmir, Samsun, İstanbul, Karaman, Çorum, Konya, Afyon, Antalya, Hatay ve Bursa illerine gönderilmek üzere kargo aracına sahte zeytinyağlarını yüklediği tespit edildi.

Ekipler, yapılan araç kontrollerinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 840 bin TL olan 424 koli içerisinde toplam 8 ton 340 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

3 şüpheli yakalanırken Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafında şüphelilere toplam bir milyon 598 bin 600 TL tutarında vergi cezası uygulandı. (İLKHA)