  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aydın'da 7. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
Aktüel

Aydın'da 7. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:21:06 -
Aydın'da 7. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde apartmanın 7. katındaki evinin penceresinden düşen 13 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki apartmanın 7. kat penceresinden bir kişinin beton zemine düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 13 yaşındaki Elifnaz Tüten, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nazilli Devlet Hastanesinde görevli doktorlar Ali Tüten ve Gamze Tüten çiftinin kızları olduğu belirlenen 13 yaşındaki Elifnaz Tüten, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi çalıştıkları hastanede alan Tüten çiftini mesai arkadaşları teskin etmeye çalıştı.

Öte yandan olay öncesi genç kızla aynı evde bulunan 2 yaşındaki kardeşi yakınları tarafından evden alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlber Ortaylı kendini böyle savundu! 'Taciz' iddialarına bakın nasıl yanıt verdi
Gündem

İlber Ortaylı kendini böyle savundu! 'Taciz' iddialarına bakın nasıl yanıt verdi

Tarihçi İlber Ortaylı, sunucu Cansu Canan Özgen ile Instagram üzerinden yaptığı yayın sonrası, kameranın kapandığını düşünerek Özgen’e “Maşa..
İbrahim Tatlıses'e tehdit: Abdullah Uçmak etiketiyle...
Medya

İbrahim Tatlıses'e tehdit: Abdullah Uçmak etiketiyle...

İbrahim Tatlıses, Abdullah Uçmak etiketiyle yapılan paylaşımın ardından 'Tehdit ediliyorum' diyerek savcılığa başvuruda bulundu.
Abdurrahman Dilipak'ın ilk duruşma tarihi belli oldu
Gündem

Abdurrahman Dilipak'ın ilk duruşma tarihi belli oldu

AK Parti Genel Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ve KADEM ile birlikte 81 ilin kadın kollarının dava açtığı Yeni Akit Gazetesi ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay