  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Aydın’da 4 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Aydın’da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-07 09:24:00 -
Aydın’da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 4 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-703) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23