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Aktüel Aydın’da 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

Aydın’da 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 21:18:00 -
Aydın’da 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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