Aydın'da 1 kilo 247 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
İZMİR (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 247 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Sazlı Mahallesi'nde görev yapan jandarma ekipleri, motosikletli bir kişiyi takibe aldı. Motosikleti durduran ekipler, yaptıkları aramada 1 kilo 247 gram metamfetamin buldu.
Gözaltına alınan H.K, işlemler için karakola götürüldü.
Söke Kaymakamı Soner Zeybek, yaptığı açıklamada, ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür etti.