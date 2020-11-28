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Aktüel Aydın'da 1 kilo 247 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Aydın'da 1 kilo 247 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-28 10:08:24 -
Aydın'da 1 kilo 247 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İZMİR (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 247 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sazlı Mahallesi'nde görev yapan jandarma ekipleri, motosikletli bir kişiyi takibe aldı. Motosikleti durduran ekipler, yaptıkları aramada 1 kilo 247 gram metamfetamin buldu.

Gözaltına alınan H.K, işlemler için karakola götürüldü.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, yaptığı açıklamada, ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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