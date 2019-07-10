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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 17,00 TL’den işlem gördü.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:31
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 17,00 TL’den işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 17,00 TL en çok 17,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 24,00 TL en çok 24,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,00 TL en çok 6,00 TL ve ıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,23 TL en çok 1,35 TL.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:31
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