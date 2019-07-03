Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,25-14,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,25 TL en çok 14,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,10 TL en çok 10,10 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,35 TL en çok 1,42 TL.