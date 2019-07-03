Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,25-14,00 TL aralığında işlem gördü.03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:46
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,25-14,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,25 TL en çok 14,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,10 TL en çok 10,10 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,35 TL en çok 1,42 TL.
YORUM YAZ