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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,23-16,00 TL aralığında işlem gördü.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:57
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,23-16,00 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,23 TL en çok 16,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 23,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,00 TL en çok 7,00 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 19,50 TL en çok 23,50 TL.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:57
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