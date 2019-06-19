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Aydın Doğan kâğıt davasından yırttı

Akit'in sürekli kamuoyu gündemine taşıdığı Aydın Doğan'ın kâğıt üçkağıdı davası, zamanaşımı kararı ile sonlandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:21
Aydın Doğan kâğıt davasından yırttı

 Haber Merkezi 

Doğan Medya Grubu’nu Yıldırım Demirören ailesine sattıktan sonra ve medya sektöründen elini çeken Aydın Doğan’ın en büyük korkularından biri olan kâğıt üçkâğıtçılığı davası tarihe karıştı. Akit’in hem haberleri hem de yayınlarıyla kamuoyu gündemine taşıdığı Aydın Doğan’ın kâğıt üçkağıdı davası, zamanaşımı kararı ile sonlandı..

Mahkeme, davayı düşürdü

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin bozma ilamının ardından söz alan Aydın Doğan’ın kızı Hanzade Vasfiye Doğan, “Bozma doğru değildir. Israr edilmemesini isteriz” dedi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) avukatı ise zaman aşımının dolmadığını, sanıkların cezalandırılması gerektiğini beyan etti. Sanık avukatları Prof. Köksal Bayraktar ve Şehnaz Yüzer ise zamanaşımının dolduğunu ve sanıkların davaya konu olan dört şirketin hepsinde yönetim kurulu üyesi olmadığını söyleyerek, düşürülme veya beraat talebinde bulundu. Sanıklar hakkında iddianamede isnat edilen suçun ceza miktarının 2 yıldan 5 yıla kadar olduğu, sekiz yıllık zamanaşımına tabi olduğu ve zaman aşımını kesen hallerin söz konusu olmadığını belirten mahkeme, sanık Aydın Doğan’ın son savunma tarihi 23 Haziran 2010’dan itibaren sekiz yılın 23 Haziran 2018’de dolduğunu belirtti. Mahkeme, bu gerekçeyle davanın düşürülmesine karar verdi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:21
  1. Doğan Medya Grubu
  2. Yıldırım Demirören
  3. Aydın Doğan
  4. Akit
  5. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi
  6. Yargıtay 19. Ceza Dairesi
  7. Aydın Doğan’ın kızı Hanzade Vasfiye Doğan
  8. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
  9. Prof. Köksal Bayraktar
  10. Şehnaz Yüzer
  11. zaman aşımı

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