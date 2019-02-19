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Aydın Büyükşehirden Van Gogh’a saygı duruşu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en fazla bilinen ressamlarından Vincent Van Gogh’un iki çok bilindik eserini Aydın caddelerine aktararak usta sanatçıya saygı duruşunda bulundu.

19 Şubat 2019 Salı 14:34
Aydın Büyükşehirden Van Gogh’a saygı duruşu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en fazla bilinen ressamlarından Vincent Van Gogh’un iki çok bilindik eserini Aydın caddelerine aktararak usta sanatçıya saygı duruşunda bulundu.


Sanatçının "Rhone Üzerinde Yıldızlı Gece" ve dünyada en fazla bilinen sanat eserlerinden olan "Yıldızlı Gece" adlı eserleri Aydın sokaklarını süsledi.


Aydın caddelerini modern hale getirmek için birçok çalışmaya imza atan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un iki çok bilindik eseriyle Aydın caddelerini renklendirdi. Aydın Devlet Hastanesi’nin yanındaki altgeçide yapılan resimler özel olarak ışıklandırılarak ressamın vermek istediği etki de canlandırıldı. Aydınlıların takdirle karşıladıkları çalışmalar vatandaşlar tarafından çok beğenildi.


Hollandalı post-izlenimci ressam, "Yıldızlı Gece" adlı çalışmayı hayatının son dönemlerinde Fransa’da Saint-Remy-de-Provence şehrinde akıl hastanesinde yatarken yaptı. 1889-1890 yıllarında yaptığı eser dünyanın en fazla bilinen sanat eserlerinden birisi olmasının yanı sıra birçok sanatçıya da ilham olmuş eserlerden birisi. Vincent Van Gogh yaşarken sadece iki resim satabilmesiyle de biliniyor. Yıldızlı Gece adlı çalışma şu anda New York’taki Museum of Modern Art’ta (Modern Sanatlar Müzesi-MoMA) bulunuyor.


Ressamın yine çok bilindik eserlerinden olan ve 1853-1890 yılları arasında yaptığı "Rhone Üzerinde Yıldızlı Gece" adlı eseri ise Fransa’daki Orsay Müzesi’nde sergileniyor.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceklerini belirtip Aydın caddelerini modern hale getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:34
  1. sanat
  2. sergi

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