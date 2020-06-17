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Aktüel

Aydın Büyükşehir, Efeler’de sabah sporu düzenliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle uzun süre evde kaldıktan sonra spor yapmak isteyen vatandaşlar için Efeler’de de sabah sporu etkinliği düzenlemeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:53:48 -
Aydın Büyükşehir, Efeler’de sabah sporu düzenliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle uzun süre evde kaldıktan sonra spor yapmak isteyen vatandaşlar için Efeler’de de sabah sporu etkinliği düzenlemeye başladı. Sosyal mesafe gözetilerek yapılan sabah sporuna özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.


Profesyonel eğitmenler eşliğinde yapılan sabah sporu Efeler’de Mimar Sinan Spor Salonu’nun yanındaki açık halı sahada yapılıyor. Hafta içi her sabah saat 8.30 ile 10.00 arasında düzenlenen sabah sporu, sosyal mesafe kuralına uyularak belirlenen çemberlerin içerisinde yapılıyor. 1.5 metrelik aralıklarla çizilen çemberlerde yapılan etkinliğe katılan vatandaşlar spor etkinliği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.


Diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi’nin profesyonel eğitmenleri tarafından yaptırılan sabah sporu hafta içi her sabah Nazilli’de 23 Nisan Parkı’da, Didim’de İnönü Gençlik ve Spor Parkı’nda, Kuşadası’nda İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda, Söke’de Atatürk Parkı’nda devam ediyor.

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