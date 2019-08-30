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Aydın Büyükşehir Belediyesinden okul önlerinde farkındalık çalışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala farkındalık oluşturmak adına okul önlerindeki yaya geçitlerinde “önce yaya” çalışması başlattı.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:00
Aydın Büyükşehir Belediyesinden okul önlerinde farkındalık çalışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala farkındalık oluşturmak adına okul önlerindeki yaya geçitlerinde “önce yaya” çalışması başlattı.



Çalışma Aydın’ın tüm ilçelerinde özellikle okul yollarında öğrencilerin güvenliği için yapılıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yayaların özellikle de çocukların güvenliğinin her şeyden önemli olduğunun altını çizip sürücülerden yaya geçitlerinde dikkatli olmalarını istedi.


Aydın’ın tüm ilçelerinde özellikle okul önlerinde yapılan çalışmayla yaya geçitleri yenilenirken aynı zamanda farkındalık oluşturmak için de "önce yaya" işaretlemesi yapılıyor. Yapılan işaretlemelerle sürücülerin uyarıların olduğu yaya geçitlerinden daha dikkatli oldukları ve yayalara yol verdikleri gözlendi. Aydın genelinde yapılan çalışmaların okulların açılmasına kadar tamamen bitirilmesi planlanıyor.


Yapılan çalışma için okul yönetimleri ve anne-babalar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.


Başkan Çerçioğlu, yaya güvenliğinin önemine dikkat çekip sürücülerin özellikle okul önlerinde çocukların güvenliği için daha fazla dikkatli olmaya çağırdı. Başkan Çerçioğlu, "Yayaların, özellikle de çocuklarımızın güvenli bir şekilde evlerine ve okullarına gitmelerini çok önemsiyoruz. Yaptığımız farkındalık çalışmasıyla sürücülerin daha fazla dikkatli olduklarını ve yayaların geçiş üstünlüğü hakkına riayet ettiklerini gözlemledik. Vatandaşlarımızın güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:00
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