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Aydın: "31 Mart’ta cumhurbaşkanlığı sistemini taçlandırmalıyız"

Gençlere eski dönemlerde yaşananları iyi aktarmak gerektiğini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, Türkiye’yi Irak, Mısır ve Libya gibi yapmak istediklerini söyledi.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:00
Aydın: "31 Mart’ta cumhurbaşkanlığı sistemini taçlandırmalıyız"

Gençlere eski dönemlerde yaşananları iyi aktarmak gerektiğini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, Türkiye’yi Irak, Mısır ve Libya gibi yapmak istediklerini söyledi. 31 Mart’ta cumhurbaşkanlığı sisteminin taçlandırılması gerektiğini belirten Aydın, 21 milyarlık İslam aleminin gözünün bu seçimlerde olduğuna dikkat çekti.


AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, Yıldırım ilçesinde seçmenlerle bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Aydın, daha sonra Erzurum Pasinler Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyelerine seslendi. Şu an gençlerin Türkiye’nin eski halini bilmediğini belirten Aydın, "Neler yaşadığımızı, nelerle karşılaştığımızı ve nasıl baş ettiğimizi bilmiyor. Daha önceki dönemlerdeki hükumetleri bilen bilir. Yüzde 98 Müslüman olan ülkede namazlarımızı doğru dürüst kılma imkanımız yoktu. Bunların hepsini biz yaşadık. Gençlerimize bunları zaman zaman anlatmamız gerekiyor. Şu anda bir ihanet çetesi var. 80’li yıllardan bugüne kadar Türkiye’nin başına birileri, bu dış güçler olur iş güçler terör örgütünü bela etmek istiyor. Bunun sebebi Türkiye’yi Suriye, Irak, Mısır ve Libya yapmak içindir" dedi.


Sandıkla demokratik olarak seçimlere gitmenin Türkiye’yi Suriye olmaktan kurtardığını belirten Aydın, "16 yıl içerisinde 14 kez sandığı milletin önüne götürdük. milletin her seferindeki teveccühü, iç ve dış mihrakların kursağında kaldı. Keşke Suriye her gün seçim yapsaydı da bugünleri yaşamasaydı.Mesele vatan ise gerisi Teferruattır diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bizimle beraber yol aldı. Biz bu ittifakı kurunca ne oldu? Bu sefer zillet ve illet diye adlandırdığımız ittifak kuruldu. Şu anda bunları terör örgütünün ele başı yönlendiriyor. Sizi şerefimle temin ediyorum. Şu anda zilletin başında sözü dinlenen tek kitle var FETÖ’dür. Dağdan talimatlar verilmek suretiyle zillet ve illet ittifakı yürütmeye çalışılıyor" diye konuştu.


Cumhurbaşkanlığı sisteminin 31 Mart’ta taçlandırılması gerektiğini belirten Aydın, "Eğer 31 Mart’ta Allah nasip eder ve yüzde 50 üzerinde bir güçle gelirsek, sadece Türkiye’yi kurtarmış olmayacağız. İslam alemi olan 21 milyar 700 milyonu kurtarmış oluyoruz. Cumhur ittifakına desteğimizi devam ettirirsek, Allah nasip ederse 2023 yılında bambaşka bir Türkiye göreceğiz. Zaman zaman sıkıntılar olmuş olabilir. hatalarımız olmuş olabilir. Eksiklerimiz olabilir. Ama pire yüzünden yorgan yakmayalım" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:00
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