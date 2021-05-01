  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Filyasyon ekibi ölümden döndü
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'TRT' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleri için mesaj paylaştı
Sahada iftar
Ekonomi Aydem, Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’nde
Ekonomi

Aydem, Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’nde

Aydem Enerji, Great Place to Work® En İyi İşverenler Listesi’ne sekiz şirketiyle girmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 21:40:00 -
Aydem, Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’nde

Listede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren İnsan Kaynakları Grup Direktörü Fatih İslamoğlu şöyle konuştu: “Hayatlarımızın akışının değiştiği, yeni normal standartlarının belirlendiği bu süreçte elbette en iyi işveren olmanın gereklilikleri de farklılaştı. Şartlara hızla uyum sağlayan, şeffaflığa önem veren, çalışanını merkeze alan şirketler her zamankinden daha ön plana çıktı. İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work® Enstitüsü’nün yürüttüğü programda hem çalışanlarımızın hem de bağımsız kuruluşların değerlendirmeleriyle ülkemizde ilk defa sekiz şirketimizle birlikte Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’ne girmekten gurur duyuyoruz. Şubat ayında on bir grup şirketimizle Great Place to Work® Sertifikası almayı başarmamızın ardından Aydem Holding ve bünyesindeki Aydem Yenilenebilir Enerji, Aydem Perakende, Gediz Perakende, GDZ Enerji Yatırımları, Elsan, Tümaş, Yatağan olmak üzere sekiz şirketimizle elde ettiğimiz bu başarı bizlere gelecek için büyük bir motivasyon sağlıyor.”

İnsan kaynağı büyüyecek

Önceliklerinin her zaman “insan” olduğunu belirten İslamoğlu, “Pandemi döneminde de bu temel yaklaşımımızdan ödün vermedik. Hem kendi insan kaynağımızı korumak hem de bölgemizde tüketicilere, kamuya sunduğumuz hizmeti kesintisiz sürdürmek için çalıştık. Bunu sağlamak için geçtiğimiz sene 600 yeni yeteneği grubumuza kazandırdık ve mevcut kadrolarımızın tamamını koruduk. 2021 yılında da insan kaynağımızı yüzde 10 büyüterek çalışanlarımız için mutlu bir iş yeri sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Boynukalın hakaretlere yeniakit.com.tr aracılığıyla cevap verdi
İSLAM

Prof. Boynukalın hakaretlere yeniakit.com.tr aracılığıyla cevap verdi

Kendisini hedef alıp, küfür ve hakaretler savuran çevrelere, yeniakit.com.tr aracılığı ile cevap veren eski Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmam..
'Sosyete' mahallesinde bir rezillik daha!
Gündem

'Sosyete' mahallesinde bir rezillik daha!

Selim Hamamcıoğlu, yaşadığı sitede tartışdığı aileden annesi yaşındaki bir kadını dövdü.
İstanbul'da uçaksavarlar ateşlendi
Gündem

İstanbul'da uçaksavarlar ateşlendi

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim atışlarının yapıldığını duyurdu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay