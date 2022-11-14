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Gündem AYD'den New York Times'ın İstiklal Caddesi'ndeki patlama haberine tepki!
Gündem

AYD'den New York Times'ın İstiklal Caddesi'ndeki patlama haberine tepki!

Anadolu Yayıncılar Derneği, Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin skandal ifadeler kullanan ABD merkezli New York Times gazetesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 23:05:00 - 2022-11-14 23:14:41
AYD'den New York Times'ın İstiklal Caddesi'ndeki patlama haberine tepki!

Anadolu Yayıncılar Derneği, New York Times'ın Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısının ardından yaptığı habere tepki gösterdi.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. ABD merkezli New York Times gazetesi, saldırının ardından tepki çeken ifadeler kullandı.

Anadolu Yayıncılar Derneği, New York Times'ın haberine tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

İstanbul Taksim’de yaşanan PKK/YPG tarafından yapılan hain terör saldırısı uluslararası basında da yankı buldu. Türkiye'yi karalamaya çalışan ABD merkezli New York Times gazetesi ise skandal bir başlığa imza atmıştır.

Terör saldırısı gazetede algı çalışması yürütülerek servis edilmiştir. New York Times haberi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Türkiye'ye giden turistlerin en çok gezdiği yer" ifadelerini kullandığı dikkat çekmiştir.

New York Times'ın resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımla, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor." diyerek çirkin bir algı çalışmasına imza atmıştır.

Bununla da kalmayıp paylaşımlarına devam eden gazete, "Pazar günkü patlama, önceki yıllarda şehirlerini vuran ölümcül saldırılardan uzaklaşıyor gibi görünen Türkiye için beş yıllık nispeten sakin bir dönemi paramparça etti." ifadelerini kullanarak amacının ne olduğunu açıkça ifşa etmiştir.

Paylaşımları yapanların niyetlerini biliyoruz. Bu paylaşımlardan yüzleri kızarması, utanması gerekenler, hala bu huylarından iki yüzlü tavırlarından vazgeçmediklerini bir kez daha göstermiştir.

Anadolu Yayıncılar Derneği olarak, New York Times'ın bu paylaşımlarını kınıyor, Terörün her türlüsüne karşı olması gerekenleri terörü lanetlemeye çağırıyoruz.

PKK tarafından yapılan terör eylemini kınıyor, Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

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Yorumlar

Üç...Hilal..

ŞEREFSİZ AMERİKA ALLAH INŞAALLAH BELANIZI VERECEK ELİ KANLI TERÖRİST DEVLET BOZUNTUSU LANET OLSUN..........
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