Ayçiçek yağı fiyatları resmen düştü

Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Dünya gıda fiyatlarının düşmesinin ardından gözler Türkiye'deki fiyatlara çevrildi. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nisan ayında küresel gıda fiyatlarının yüzde 0.8 düştüğünü açıkladı. Bu düşüşte bitkisel yağ fiyatlarının yüzde 5.7 gerilemesi etkili oldu. Küresel gıda fiyatlarındaki yıllık artış nisanda yüzde 29.8 oldu. Türkiye'de ise dün açıklanan verilere göre gıda ve alkolsüz içecek fiyatları nisanda yüzde 13.38 yükseldi. Yıllık artış ise yüzde 89.1'i buldu. TÜİK verilerine göre dünyada fiyatı düşen ayçiçek yağının fiyatı nisanda Türkiye'de yüzde 16.8 yükseldi. Dünya genelinde gıda fiyatlarının düşmesinin ardından olumlu gelişmesinin Türkiye'ye de yansıması bekleniyor.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nisan ayı küresel gıda fiyatı endeksi gelişmelerini açıkladı. Buna göre nisanda gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.8 düştü. Mart ayında tarihi zirvesine yükselen endeks böylece 2022'de ilk kez aylık düşüş yaşadı.

FAO verilerine göre nisan ayında küresel gıda fiyatları geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29.8 yükseldi.

Nisan ayında marta göre düşüş yaşanmasında en önemli etkenlerden biri bitkisel yağlarda yaşanan yüzde 5.7'lik düşüş oldu. FAO raporunda palm, soya ve ayçiçek yağı fiyatlarının marta göre düştüğü belirtildi. Tahıl fiyatlarında da yüzde 0.4'lük hafif bir düşüş yaşandı. Buna karşılık dünyada et fiyatları geçen ay yüzde 2.2 artarken süt ürünlerindeki artış yüzde 0.9 oldu.

Türkiye'de enflasyona büyük katkı

Türkiye'de ise dün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre nisan ayında Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 69.97'ye ulaşırken gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki yükseliş yüzde 89.1'i buldu.

Gıda ve alkolsüz içecekler nisanda aylık olarak ise yüzde 13.38 oldu ve enflasyona en fazla katkı yapan ana grup oldu.

FAO gıda fiyatı endeksindeki düşüşü bitkisel yağlardaki düşüşten kaynaklandığını belirtirken Türkiye'de farklı bir durum yaşandı. TÜİK verilerine göre ayçiçek yağı fiyatı nisanda aylık olarak yüzde 16.8 yükseldi. Nisanda ayçiçek yağının litre fiyatı 29.7 liradan 34.7 liraya çıktı.

Nisanda zeytinyağının fiyatı ise yüzde 6.1 artarak 64.2 liraya çıktı.

Olumsuz hava koşulları artan maliyetler

Merkez Bankası tarafından bugün yayımlanan nisan ayı fiyat gelişmeleri raporunda gıda fiyatlarının enflasyona belirgin bir katkıda bulunduğu belirtildi ve şu değerlendirmeler yer aldı:

"Uluslararası tarımsal emtia fiyatlarındaki yüksek seviyeler, olumsuz hava koşulları ve artan girdi maliyetleri sektör üzerinde baskı oluşturmuştur. Bu gelişmeler neticesinde genele yayılan fiyat artışları gerçekleşirken yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada yüzde 100.67, işlenmiş gıdada yüzde 78.09 olmuştur. Mevsimsellikten arındırılmış veriler, işlenmemiş gıdada taze meyve ve sebze fiyatlarının önemli ölçüde arttığına işaret etmiştir.

"Diğer işlenmemiş gıda alt grubunda, yem fiyatlarından olumsuz etkilenen kırmızı ve beyaz et, referans fiyat düzenlemesinin etkilediği sütün yanı sıra patates ve pirinç yüksek fiyat artışlarıyla öne çıkmıştır. İşlenmemiş gıda kalemlerindeki yüksek fiyat artışları bağlantılı işlenmiş gıda kalemlerini de olumsuz etkilemiştir. Bu grupta, ekmek ve tahıllar kaleminde fiyatların yüzde 6.30 oranında artmasıyla alt kalem yıllık enflasyonu yüzde 85.81 olmuştur." (Habertürk)