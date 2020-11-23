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Aktüel Aybüke bebeğin ölümüne neden olan alkollü sürücüyle ilgili kararın gerekçesi açıklandı
Aktüel

Aybüke bebeğin ölümüne neden olan alkollü sürücüyle ilgili kararın gerekçesi açıklandı

Gerekçede 5 yıl hapisle cezalandırılan sürücünün alkollü araç kullanmayı alışkanlık haline getirdiği belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-11-23 09:50:19 -
Aybüke bebeğin ölümüne neden olan alkollü sürücüyle ilgili kararın gerekçesi açıklandı

KONYA (AA) - Konya'da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken iki yaşındaki Aybüke Kurt'un bulunduğu arabaya arkadan çarparak ölümüne yol açan sürücü hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına ve ehliyetinin 2 yıl 6 ay süreyle geri alınmasına karar verilen sanık Emel Gümüş hakkındaki gerekçeli karar hazırlandı.

Gerekçede dosya kapsamı, deliller ve Gümüş'ün beyanlarından yola çıkılarak sanığın alkollü halde araç kullanmayı alışkanlık haline getirdiği tespitine yer verildi.

- Olay

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu'ndaki Cumhuriyet Polis Merkezi önünde, Emel Gümüş'ün kullandığı 34 AAN 361 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran Samet Kurt (31) idaresindeki 42 CRL 81 araca arkadan çarpmıştı.

Dört aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan Samet, eşi Teslime (28) ve bebek koltuğundaki Aybüke Kurt hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan Aybüke bebek, yoğun bakım ünitesine alınmış, bir haftayı aşkın yaşam mücadelesini 15 Eylül'de kaybetmişti.

Tutuklanan Gümüş'ün, ehliyetsiz ve 1,20 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Gümüş'ün kazadan bir hafta önce alkollüyken hasarlı trafik kazasına karıştığı, ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu, son kazadaki aracın ise kiralık olduğu belirlenmişti.

Gümüş'ün 5 yıl hapisle cezalandırılmasına, ehliyetinin 2 yıl 6 ay süreyle geri alınmasına karar verilmişti.

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