0553 313 94 23

Aybaba: "Zor bir sürece girdik"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Çaykur Rizespor’a karşı alınan 2-0’lık mağlubiyetin ardından yaptığı değerlendirmede, “Bizim oyuncularımızın bu tür maçları kaldıracak gücü kalmaz yakın zamanda.

16 Şubat 2019 Cumartesi 19:11
Aybaba: "Zor bir sürece girdik"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Çaykur Rizespor’a karşı alınan 2-0’lık mağlubiyetin ardından yaptığı değerlendirmede, “Bizim oyuncularımızın bu tür maçları kaldıracak gücü kalmaz yakın zamanda. Alternatif oyuncu sayımız çok az. 11 çıkarırken çok zorlanıyoruz. Zor bir sürece girdik. Herkesin destek olması lazım” dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Mücadele eden bir takımız fakat sonlandırmada sıkıntımız var. Oyuncular coşkulu, istekli bir oyun ortaya koydular. Forvet oyuncularımız pozisyon almada sıkıntı yaşıyor. Eksik oyuncularımız var. 3 tane en iyi oyuncumuz eksik. Rakibimiz 7 transfer yapıp, 6 oyuncuyu oynattı. Neredeyse yeni bir takıma karşı oynamış oluyoruz. Birlikteliğimizi koparmamamız lazım. Bizim oyuncularımızın bu tür maçları kaldıracak gücü kalmaz yakın zamanda. Taraftarların çok daha sahiplenmesi lazım. Oyuncu kadrosunun kaldıramacağı baskıyı görmüş olması lazım. Alternatif oyuncu sayımız çok az. 11 çıkarırken çok zorlanıyoruz. Bir maç kaybettik. Kaybetmememiz gereken bir maçtı. Yarın tekrar çalışmaya başlayacağız. Zor bir sürece girdik. Herkesin destek olması lazım” dedi.



“Elimizde çok iyi stoperler, bekler var”


Oyuncu tercihleri ile ilgili gelen soruyu esprili bir şekilde yanıtlayan Aybaba, “Elimizde iki tane daha çok iyi santrafor var. Elimizde çok iyi forvet arkası ve kanat oyuncuları var. Elimizdeki çok iyi stoperler, bekler var onlarda hata yapıyoruz. İnsanın futbolu bilmesi lazım” diye konuştu.



“Bir hafta boyunca kenar oyuncusu arayacağız”


Yusuf Erdoğan’ın taraftarlar tarafından gördüğü tepkini hatırlatılması üzerine Aybaba, “Elimizdeki en iyi kenar oyuncusu Yusuf. Onu kazanmak istiyoruz. Devre arası iyi çıkış yakaladı. Bu maçta baskıyı görünce çıkmak istedi. Aslında onu çıkarmak istememiştim ama yüz halinden anlaşılıyordu. Bir hafta boyunca kenar oyuncusu arayacağız. Talip olan varsa bekliyoruz” dedi.



“Bütün takımlar güçlendi, transfer yaptı”


Devre arasında transfer yapılmamasına ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, “Bazı sıkıntılar var. Gerçekten işimiz çok zor. Yönetim ile bunları konuştuk. Transfer yapmazsak ne olur, yaparsak ne olur diye konuştuk. Bütün takımlar güçlendi, transfer yaptı” şeklinde konuştu.



“Mücadele etmek kadar güzel bir şey yok"


‘İstifa etmeyi düşünür müsünüz?’ sorusuna ise Aybaba, şu yanıtı verdi:


"En kolayı o. Hemen eşyaları toplarsınız. Sıcak evde oturmak en kolayı. Bizde öyle bir şey yok. Mücadele etmek kadar güzel bir şey yok. Bizlerin, bu oyuncu kadrosunun neler yapmak isteyip de yapamadığını sezon sonunda söylerim size. Oyuncu tercihleri konusunda bir antrenör hata yapabilir mi? Yapmaması gerekir. Oyuncu tercihlerinde hiç hata yapmıyoruz. Sabaha kadar 5 tane kadro yapıyoruz. Biz fedakarlık yapıp çalışıyoruz. Bu takım bir yere gelsin, bir şeyleri atlatsın sonra kimin ne hatası varsa hesaplaşalım."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 19:11
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'daki saldırıda hayatını kaybeden 27 asker için tören
    1. İran'daki saldırıda hayatını kaybeden..
    2. Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçından..
    3. İYİ Parti 79 adayını daha açıkladı!
    4. HDP Bozova İlçe Başkanı Yıldırım..
    5. Kartal Belediyenden iddialarla ilgili..
    6. AK Parti Ataşehir Mitingi
    7. Balıkesir DSİ spor evinde kazandı 3-0
    8. Biga Amatör ve Sportif Balıkçılık..
    9. İYİ Parti, 79 belediye başkan adayını..
    10. Aybaba: "Zor bir sürece girdik"
    11. Başkan Asya, dev projelerini açıkladı
    12. Mısır'dan İran Devrim Muhafızları'na..
    13. AK Parti Ataşehir Mitingi
    14. Maçın ardından
    15. MHP'li isimden çok sert sözler:..
    16. MHP Biga İlçe Başkanlığına Saadettin..
    17. CHP’li Gökçe, projelerini tanıttı
    18. Diyarbakır'daki darbe girişimi davası
    19. Türkiye’deki Boşnaklar, Biga’da buluştu
    20. Kapadokya'da ilgnç detay! İP ve..
    21. Kayseri'de sahte paralarla yakalanan 2..
    22. Umman: "İsrail'i bir Orta Doğu ülkesi..
    23. "Kimse, yerel seçimlerin beka meselesi..
    24. Dili boğazına kaçtı, hastaneye..
    25. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi:..
    26. Gaziantep'te kaçak içki operasyonu
    27. Patara Antik Kenti, darphanenin hatıra..
    28. Hakkari’de "Okullar arası halk..
    29. Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman..
    30. Polise ateş açan şüpheliler yakalandı
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü