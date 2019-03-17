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Aybaba: “Hakem arkadaş bu maçı bizden aldı Galatasaray’a verdi”

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Galatasaray’a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından maçın hakemine yüklendi.

17 Mart 2019 Pazar 22:08
Aybaba: “Hakem arkadaş bu maçı bizden aldı Galatasaray’a verdi”

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Galatasaray’a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından maçın hakemine yüklendi. Aybaba, "Hakem maçı bizden aldı, Galatasaray’a verdi” dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan Bursaspor, 2-0 öne geçtiği müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Oyun planladığımız şekilde başladı. 45+2. dakikaya kadar da öyle gitti. Oyun içinde planlamadığınız bazı şeyler de oluyor. Hakemin oyunu bu kadar etkileyeceğini düşünmemiştik. 45+’da topu rakibe vermememiz gerekiyordu ama faul pozisyonunda ve sonraki pozisyonlarda verdiği kararları doğru bulmuyoruz” dedi.



“Hakem arkadaş bu maçı bizden aldı Galatasaray’a verdi”


‘2-0 öne geçtikten sonra geriye düşmememiz gerekiyordu’ diyen deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Devre arasında arasında oyuncuların morali bozuktu. Morallerini yerine getirmek için çok uğraştık. 3 uzun forvete dönüp, kenar orta plana döndük. Hakem arkadaş bu maçı bizden aldı Galatasaray’a verdi. Bütün taraftarlarımız bizi inanılmaz destekliyorlar. Biz kenetlendik. Bugün sorunlar yok. Sahada her şeyini ortaya koyan bir takım var. Şans faktörü hiç yanımızda olmadı. Var sisteminden kaynaklanan bir sürü sorun yaşadık. Ciddi bir maç takvimini geride bıraktık. Ara bize iyi gelecektir. Sakatların takıma dönmesi adına da iyi gelecektir.”



“Konumumuza değil de oynadığımız futbola bakmak lazım”


Rakibin kaliteli oyuncuları olduğunu ifade eden Aybaba, “Araya atılan bir pas sizi oyundan uzaklaştırıyor düşünce olarak. 45+2 keşke olmasaydı. İkinci yarı daha farklı olabilirdi. Çok dikkatli olacaksınız topu rakibe vermeyeceksiniz. Konumumuza değil de oynadığımız futbola bakmak lazım. Bizim skor anlamında sıkıntımız var. İnşallah Alanyaspor maçında bu bize yansır. En kısa zamanda düzlüğe çıkmak istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 22:08
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