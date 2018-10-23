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Ayasofya'yı kilise olarak hayal eden Yunan takımı gözünü Türk şehirlerine dikti

İstanbul'un fethinin en önemli sembollerinden biri olan Ayasofya'yı kilise olarak hayal eden Yunan takımı AEK, bu kez gözünü Türk şehirlerine dikti.

23 Ekim 2018 Salı 20:12
Ayasofya'yı kilise olarak hayal eden Yunan takımı gözünü Türk şehirlerine dikti

İstanbul'da kurulan Yunanistan'ın AEK takımının otobüsünde bazı şehirlerin yer alması dikkat çekti. Otobüsün yan tarafındaki camın üzerinde AEK harflerinin açılımı olan Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos kelimeleri yer aldı. İstanbul Spor Kulübü şeklinde tercümesi yapılabilecek kulübün açık isminin altında Türkiye'den tanıdık şehir isimleri yer aldı.

Otobüsünün üzerinde İstanbul, Trabzon, Amasya, Tokat gibi şehirler yer alıyor

Takım otobüsünün üzerinde Anadolu'dan şehir isimleri yer aldı. İstanbul, Trabzon, Amasya, Tokat, Kayseri, Konya, Akhisar (Manisa), Bandırma (Balıkesir), Çeşme (İzmir), Bergama (İzmir), Efes (İzmir), Trilye (Bursa), Gökçeada (Çanakkale) yazıları yan yana otobüste yer aldı.

Batı kilise, ümmet cami olsun istiyor

94 yıl önce İstanbul'da kuruldu

Bundan 94 yıl önce İstanbul'da kurulan ve ardından Atina'ya taşınan sarı-siyahlı kulübün Türkiye'deki kent isimlerini, Anadolu'da eskiden Rum nüfusu barındıran yerler olması nedeniyle takım otobüsüne işlediği belirtildi.

(Skorer)

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 20:12
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Türkiye
  4. Balıkesir
  5. Kayseri
  6. Bursa
  7. Konya
  8. İzmir
  9. Çanakkale
  10. Manisa
  11. Münih
  12. Çeşme
  13. Yunanistan
  14. Tokat
  15. Amasya
  16. Bayern Münih
  17. Bergama
  18. Gökçe
  19. Akhisar
  20. Bandırma

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