Ayasofya'yı kilise olarak hayal eden Yunan takımı gözünü Türk şehirlerine dikti

İstanbul'da kurulan Yunanistan'ın AEK takımının otobüsünde bazı şehirlerin yer alması dikkat çekti. Otobüsün yan tarafındaki camın üzerinde AEK harflerinin açılımı olan Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos kelimeleri yer aldı. İstanbul Spor Kulübü şeklinde tercümesi yapılabilecek kulübün açık isminin altında Türkiye'den tanıdık şehir isimleri yer aldı.

Otobüsünün üzerinde İstanbul, Trabzon, Amasya, Tokat gibi şehirler yer alıyor

Takım otobüsünün üzerinde Anadolu'dan şehir isimleri yer aldı. İstanbul, Trabzon, Amasya, Tokat, Kayseri, Konya, Akhisar (Manisa), Bandırma (Balıkesir), Çeşme (İzmir), Bergama (İzmir), Efes (İzmir), Trilye (Bursa), Gökçeada (Çanakkale) yazıları yan yana otobüste yer aldı.

Batı kilise, ümmet cami olsun istiyor

94 yıl önce İstanbul'da kuruldu

Bundan 94 yıl önce İstanbul'da kurulan ve ardından Atina'ya taşınan sarı-siyahlı kulübün Türkiye'deki kent isimlerini, Anadolu'da eskiden Rum nüfusu barındıran yerler olması nedeniyle takım otobüsüne işlediği belirtildi.

(Skorer)