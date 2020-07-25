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Gündem

Ayasofya'yı hazmedemeyen Birgün gazetesi yazarından skandal paylaşım

Birgün adlı mezhepçi gazete yazarı İbrahim Varlı, Ayasofya hazımsızlığını 'skandal' bir paylaşımla dile getirdi. Daha önce de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Başkan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında yaptığı asılsız haberlerle gündeme gelen İbrahim Varlı son paylaşımıyla adeta 'yobazlığın dibine vurdu'.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 16:05:00 - 2020-07-25 16:25:24
Ayasofya'yı hazmedemeyen Birgün gazetesi yazarından skandal paylaşım

Türkiye, Ayasofya'nın 86 yıl sonra aslına dönmesini büyük sevinçle karşılarken Birgün adlı mezhepçi gazetenin yazarı İbrahim Varlı'dan skandal bir paylaşım geldi.

Müslümanlara nefret kustu

Ayasofya'nın 86 yıl sonra asli hüviyetine kavuşmasını hazmedemeyen zihniyet Müslümanlara nefret kusmaya başladı. BirGün gazetesi yazarı İbrahim Varlı tarihi günün sevincini yaşayan sarıklı cübbeli insanların videosunu paylaşarak skandal ifadeler kullandı.

Asıl yobazın kendisi olduğunun farkında değil

350 bin kişinin Ayasofya'da cuma namazını kılması ve sonrasında yaşanan sevinç gösterilerini Birgün gazetesi yazarı İbrahim Varlı hazmedemedi. Hala eski Türkiye hayalinden uyanamamış olan Varlı, Yunan'ın dahi kullanmadığı ifadeleri Müslümanları aşağılamak için sarf etti. Varlı, Twitter'dan paylaştığı videoda "Ayasofya çıkışı... Bu yobazlar sanıyorlar ki memleketi onlara bırakacağız.."dedi.

Bu paylaşımından sonra sosyal medyanın linç tokadını yiyen Varlı, anında paylaşımını kaldırdı.

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