Ayasofya'daki yeşil sancak ne anlama geliyor?

On binlerce kişinin katılımı ile 1934'te ibadete kapatılan Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra ilm Cuma namazı eda edildi. Tüm dünya tarihi gelişmeyi yakından takip ederken, Yunanistan yas ilan etti. Kiliselerde 1453'teki ayini düzenleme ve bayrakları yarıya indirme kararı alındı. Ayasofya Camisi'ndeki tarihi görüntülerde ise, 'Yeşil Sancak' dikkatlerden kaçmadı.

Ayasofya Camii minberinin sağ ve sol kısımlarının asılan yeşil sancak Osmanlı Devleti’nde hilafet sancağı olarakta bilinmektedir. Geçtiğimiz günlerde Danıştay’ın verdiği kararı ile Ayasofya müze statüsünden kaldırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii minberine yeşil sancak asıldı. Ayasofya Camii’nin asılan yeşil sancak fethin sembolü olarak kabul görmektedir.

Yeşil sancak ne anlama geliyor?

Tarihi günde dikkat çeken kare sonrası, binlerce kişi 'Yeşil Sancak'ın ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. 'Yeşil Sancak', tarihi bir önem taşıyor.Osmanlı İmparatorluğu fethin sembolü olarak 'Yeşil Sancak' kullanıyordu. Fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konulurdu.