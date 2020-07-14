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Ayasofya'da kurban bayram namazı kılınacak mı?

Ayasofya'da kurban bayram namazı kılınacak mı? Ayasofya camisinin ibadete açılmasını ardından milyonlarca Müslüman, büyük bir heyecanla Ayasofya camisinde kılacağı namazlar için araştırmalar yapmaya başladı. 24 Temmuz günü kılınacak olan ilk Cuma namazının ardından, Kurban Bayramında da kılınacak olan namaz merak konusu haline geldi. Peki ama Kurban Bayramında Ayasofya açık olacak mı? Ayasofya'da kurban bayramında namaz kılınabilecek mi? Ayasofya halka açık olacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:26:00 -
Ayasofya'da kurban bayram namazı kılınacak mı?

24 Temmuz günü ilk Cuma namazı Ayasofya'da kılınacak. Bu yıl Kurban bayramının 31 Temmuz’a denk gelmesiyle birlikte Bayram namazının Ayasofya Camii’nde kılınması bekleniyor. Ancak henüz konuyla ilgili bir resmi açıklama yapılmadı.

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