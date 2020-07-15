Ayasofya'da kılınacak ilk namazda içeriye kaç kişinin alınacağı netleşti

Ayasofya’nın ibadete açılması için geri adım başladı. Tarihi camide yıllar sonra ilk namaz 24 Temmuz eda edilecek. Ayasofya duvarlarında namaza engel teşkil eden insan şekilli mozaik ve fresklere zarar vermeden siyah ışık ile karartılacak.

5 vakit açık olacak

Cami 5 vakit ibadete açık olacak. Günün belli bir bölümünde de freskler ve mozaikler turistlere açılacak. Belirlenecek saatlerde isteyenler mozaik ve freskler açık şekilde Ayasofya’yı gezebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ayasofya için atayacağı 2 imam ile 4 müezzinden ilk ikisinin isimleri belli oldu. İmam olarak Ferruh Muştuer’in, müezzin olarak da Alpcan Çelik’in atanması gündemde.

4 bin kişi hacimli

24 Temmuz’da cemaatine kavuşacak Ayasofya Camii’nin hacmi 4 bin kişi olacak. Salgın nedeniyle caminin içinde bin kişi sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek namaz kılabilecek. Ancak cami çevresi ve meydanda on binlerce kişinin saf tutması bekleniyor. (Yenişafak)