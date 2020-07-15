Ayasofya'da kılınacak ilk namazda içeriye kaç kişinin alınacağı netleşti
86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii’nde 24 Temmuz hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dört bin kişilik camide sosyal mesafe kuralına uyulacağı için, ilk namazda içeriye sadece bin kişi alınacak. Ancak, Ayasofya Camii çevresi ve meydanda, Türkiye’nin dört bir yanından gelecek on binlerce kişinin bu heyecana ortak olması bekleniyor.
Ayasofya’nın ibadete açılması için geri adım başladı. Tarihi camide yıllar sonra ilk namaz 24 Temmuz eda edilecek. Ayasofya duvarlarında namaza engel teşkil eden insan şekilli mozaik ve fresklere zarar vermeden siyah ışık ile karartılacak.
5 vakit açık olacak
Cami 5 vakit ibadete açık olacak. Günün belli bir bölümünde de freskler ve mozaikler turistlere açılacak. Belirlenecek saatlerde isteyenler mozaik ve freskler açık şekilde Ayasofya’yı gezebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ayasofya için atayacağı 2 imam ile 4 müezzinden ilk ikisinin isimleri belli oldu. İmam olarak Ferruh Muştuer’in, müezzin olarak da Alpcan Çelik’in atanması gündemde.
4 bin kişi hacimli
24 Temmuz’da cemaatine kavuşacak Ayasofya Camii’nin hacmi 4 bin kişi olacak. Salgın nedeniyle caminin içinde bin kişi sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek namaz kılabilecek. Ancak cami çevresi ve meydanda on binlerce kişinin saf tutması bekleniyor. (Yenişafak)