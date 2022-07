Müze olarak 86 yıl hizmet vermesinin ardından kılınan ilk cuma namazıyla 24 Temmuz 2020'de ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, iki yıllık süreçte ziyaretçi akınına uğradı.

Açılışının ikinci yıl dönümünde de binlerce kişiyi ağırlamaya devam eden Ayasofya, İstanbul'a gelen turistlerin ilk duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Zaman zaman önünde uzun kuyruklar oluşan camideki ziyaretçilerin kimi dualar ederken, kimileri manevi havayı soluyor.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ziyaretçilerden Türkan Çakır, caminin beklediğinden daha kalabalık olduğunu söyledi.

Ankara'dan geldiği için çok sevindiğini belirten Çakır, "İçerisi değişik bir atmosfer. Ziyaretimiz böyle bir güne denk geldiği için çok mutluyuz. İlk defa geldim. Maneviyatı çok güzel. Anlatılmaz ancak yaşanır. Gerek turist gerek yerli ziyaretçilerden oluşan aşırı kalabalık var. Herkes hücum etmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Ayasofya'da ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

"Her zaman gelmek isterim"

İzmir'den gelen Döndü Gezgin de çok duygulandığını dile getirerek, "Sanki Hacca gitmiş gibi oldum. İnan ki o kadar duygulandım ki. Bir de her ülkeden, her ırktan insanlar vardı. Bambaşka bir duyguydu. Çok güzeldi. Her zaman da gelmek isterim. Çok kalabalıktı. Korktum maskeyi çıkaramadım. Türkiye'mizin her tarafı güzel ama böyle yerleri gezmek görmek daha güzel." diye konuştu.

Manisa'dan gelen Emine Özcan ise işi nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde huzur bulduğunu söyledi.

Hatice Sivaz, İzmir'den geldiğini ve ilk kez olması sebebiyle tarif edilemeyen duygular yaşadığını ifade etti.

Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından ilk defa geldiğini belirten Mehmet Alan ise, "Hayırlı olsun dünyaya. Mimarisi çok güzel. Olağanüstü bir yapısı var. Büyülendim. Çok güzel bir kalabalık var. Hem serinliği hem de mimarisi gerçekten içeri girdiği zaman büyülüyor insanı." dedi.